O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) retomou, nesta quinta (8), a procura por uma pessoa que supostamente se afogou no lago do Parque da Lajinha, em Juiz de Fora, na quarta-feira (7), quando as primeiras buscas foram iniciadas.

Segundo a corporação, foram feitas varreduras superficiais, aquáticas, em aproximadamente 400 m² de atividade submersa. Apesar disso, não foram encontrados indícios de afogamento, exceto o testemunho da pessoa que fez o acionamento.