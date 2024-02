A Polícia Militar (PM) prendeu nesta quinta-feira (8) um suspeito de tráfico de drogas no Bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora. Segundo a PM, o homem era conhecido como um dos gerentes do tráfico no local.

Ainda de acordo com os militares, foi apreendido na residência do suspeito, uma barra de maconha.



O matéria foi encaminhado para a delegacia regional e o suspeito, que assumiu a propriedade da droga, encaminhado ao sistema prisional.



