O trânsito na Avenida Brasil entre as pontes de Santa Terezinha e Manoel Honório vai operar em mão dupla para veículos de pequeno porte a partir da manhã desta sexta-feira (9). A ideia é que esta maneira é oferecer outra opção de desvio e acesso da Zona Norte para o Centro.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, caminhões e ônibus não poderão utilizar este trajeto e devem seguir pela Rua Tereza Cristina, Rua Mariano Procópio e Rua Antônio Lagrota para acessarem a Avenida Rio Branco ou Brasil.

As outras opções de desvio para veículos de pequeno porte são via Avenida Rui Barbosa, Alencar Tristão e Garganta do Dilermando e acessar a Rua Mariano Procópio pela Rua Feliciano Pena. A mão dupla na Avenida Brasil é mais uma ação para facilitar a fluidez do trânsito durante o Carnaval, principalmente na sexta-feira, que naturalmente é um dia com maior fluxo de veículos nas ruas.