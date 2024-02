Após várias denúncias de tráfico de drogas no Bairro Linhares, em Juiz de Fora, um homem de 39 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) nessa segunda-feira (12). Com a ajuda do cão Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), mais de mil pedras de crack foram achadas enterradas.

As equipes da PM fizeram monitoramento na região e, após constatar a venda de drogas, uma operação com vários policiais foi montada para abordagem.

Durante as buscas, parte do material apreendido foi encontrado. A equipe da Rocca foi acionada e o cão Brasão ajudou a localizar uma grande quantidade de pedras de crack enterradas no quintal da casa do homem, na Rua Celina Bracher.

O suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia. Veja abaixo todo o material apreendido na operação:

1.077 pedras de crack



16 buchas de maconha



1 porção de cocaína



1 papelote de cocaína



1 celular



R$ 324,50 em dinheiro



