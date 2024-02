Nesta quarta-feira (14), um idoso de 68 anos foi detido pela Polícia Militar (PM) por contrabando de 3.083 maços de cigarro no Bairro Vila Ideal, em Juiz de Fora.

De acordo com a ocorrência, a ação ocorreu durante a Ocupação Fase III, quando, em patrulhamento, um idoso fugiu para dentro de casa com um objeto em mãos ao avistar a aproximação da viatura policial. A PM, ao fazer contato com suspeito, visualizou diversos pacotes e caixas de cigarros contrabandeados no interior do imóvel.

Com isso, o idoso e os materiais foram apreendidos e entregues à Delegacia de Plantão.