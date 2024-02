Começou nesta quinta-feira (15) a troca de cartões para usuários pagantes do transporte coletivo de Juiz de Fora, que antes usavam o cartão de Bilhete Único e Bilhete Comum. Mais de 50 mil cartões do Moov Gratuidades foram emitidos, segundo o presidente da Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Juiz de Fora (Astransp) Rafael Santana.

Até o dia 21 de fevereiro será feita a troca para nascidos no mês de janeiro, de qualquer ano (veja abaixo a tabela completa).

O novo cartão, o Moov Pagantes, será verde e destinado aos usuários pagantes do transporte coletivo. A expectativa do presidente da Astransp é emitir, inicialmente, cerca de 60 mil cartões.

Para atender aos usuários, a Astransp funcionará em horário especial: das 8h às 20h na Rua Espírito Santo, nº 296, no Poço Rico. Os passageiros devem apresentar o antigo cartão e um documento com foto. O saldo do cartão antigo será transferido para o novo modelo.

A recarga poderá ser feito pelo WhatsApp pelo número 32 9813-8021, com pagamento via pix ou aplicativo já disponibilizado. pagando em pix ou pelo aplicativo que já está disponibilizado. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos seguintes contatos: (32) 3228-9700 / 0800-283-4183, ou pelo e-mail contato@moovjf.com.br.

Confira abaixo o calendário para a troca: