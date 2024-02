Neste fim de semana, sábado (17) e domingo (18), quatro linhas de ônibus terão trajetos alterados por causa da realização de eventos em Juiz de Fora.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), no último dia de blocos de Carnaval, neste sábado, acontece o bloco “Me Beija”, na Rua Alberto Guedes, Bairro Jardim Esperança. Para realização do bloco, a via será interditada e as linhas 303, 305 e 315 serão desviadas.

No domingo ocorre um evento de carrinho de rolimã no Bairro Filgueiras. Por causa disso, a Rua Antônio Alves de Morais será interditada a partir de 8 horas, gerando desvio no itinerário da linha 100.



Veja como ficam as linhas 303, 305 e 315 no sábado e da linha 100 no domingo:

Linha 303 - Jardim Esperança

Sentido Centro/bairro:…Rua Alberto Guedes esquina com a Rua Eng. Elias Abrahão Hallack e retorna, Rua Alberto Guedes, Rua Sebastião José Roque, Rua Padre Acácio Duarte, Rua João Pires de Almeida, Rua Henrique Pimenta Brasiel, Rua Alberto Guedes, Rua Elizabetta Taroco, Rua Aristóteles Evaristo do Nascimento, Rua Padre João Micheletto, Rua Henrique Pimenta Brasiel, Rua Padre Acácio Duarte s/n Praça Ponto Final.



Linha 305 - Jardim Esperança

Sentido Centro/bairro:…,Rua Henrique Pimenta Brasiel, Rua Alberto Guedes, Rua Elizabetta Taroco, Rua Aristóteles Evaristo do Nascimento, Rua Padre João Micheletto, Rua Henrique Pimenta Brasiel, Rua Padre Acácio Duarte, Rua Sebastião José Roque, Rua Alberto Guedes esquina com a Rua Eng. Elias Abrahão Hallack e retorna, Rua Alberto Guedes, Rua Sebastião José Roque, Rua Padre Acácio Duarte s/n Praça Ponto Final.



Linha 315 - Jardim Esperança

Sentido Centro/bairro:…Rua João Pires de Almeida, Rua Henrique Pimenta Brasiel, Rua Alberto Guedes, Rua Elizabetta Taroco, Rua Aristóteles Evaristo do Nascimento, Rua Padre João Micheleto, Rua Henrique Pimenta Brasiel, Rua Padre Acácio Duarte, Rua Sebastião José Roque, Rua Alberto Guedes esquina com a Rua Eng. Elias Abrahão Hallack e retorna, Rua Alberto Guedes, Rua Sebastião José Roque, Rua Padre Acácio Duarte s/n Praça, ponto final.



Linha 100 - Filgueiras

Sentido Centro/bairro:...Rua Ana Maria Fonseca, Rua José Alberto de Castilho até o cruzamento com a Rua Antônio Alves de Morais, retorna pela Rua José Alberto de Castilho,...