Um adolescente de 14 anos foi apreendido, pela segunda vez em menos de uma semana, com drogas no Bairro Retiro, em Juiz de Fora, neste sábado (17).

A reportagem solicitou mais informações sobre a primeira apreensão do menor e aguarda retorno.

A Polícia Militar (PM) fazia um patrulhamento pelo bairro quando abordaram o adolescente. Com ajuda da Rondas Ostensivas com Cães (Rocca), as equipes encontraram os seguintes materiais: