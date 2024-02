Um foragido da Justiça pulou no Rio Paraibuna, em Juiz de Fora, para fugir da Polícia Militar (PM) na noite desse sábado (17). Ele teria roubado um táxi e precisou ser retirado das águas pelo Corpo de Bombeiros.

A PM disse que o homem, que não teve a idade revelada, tinha um mandado de prisão em aberto e fugiu durante uma operação contra o tráfico de drogas.

A reportagem solicitou mais informações sobre a ocorrência e aguarda retorno.

O Corpo de Bombeiros explicou que foi acionado pelos policiais para salvar um homem que pulou no rio. Quando as equipes chegaram ao local, o homem estava consciente e orientado, e flutuava na água.

Os bombeiros disseram que o homem não queria ser retirado do rio, pois rejeitou a corda e o flutuador oferecidos a ele. Por isso, os bombeiros precisaram entrar no rio para retirar o homem.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os policiais informaram que o homem teria roubado um táxi e ao ser abordado, pulou no rio para fugir.

Um helicóptero da PM ajudou nas buscas. Depois de capturado, o homem foi encaminhado para a Delegacia.