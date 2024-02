Um carro pegou fogo na Avenida Barão do Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (19), em Juiz de Fora. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado e não houve vítimas.

Ainda segundo os bombeiros, o motorista afirmou que viu uma fumaça saindo do motor e logo se retirou do veículo. As chamas atingiram a fiação dos postes. Agentes de trânsito controlaram o fluxo na via, que segue sem bloqueios e retenções.