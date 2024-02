O Parque Municipal de Juiz de Fora vai sediar, a partir do dia 5 de março, o projeto "Parque +60", que tem como objetivo promover o bem-estar físico, mental e emocional de idosos com 60 anos ou mais da cidade. As inscrições, que são gratuitas, começam nesta terça-deira (20) e devem ser feitas presencialmente na recepção do equipamento urbano com documento de identidade em mãos.

De acordo com a Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), esta ideia é uma alternativa de socialização, qualidade de vida e, também, auxílio em desafios relacionados à saúde física e mental para o público alvo, que corresponde à 20,24% da população total de Juiz de Fora, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

As atividades, que serão feitas todas as semanas, tem programação de cultura, lazer, esportiva e física. Dentre as atividades estão artesanato, jardinagem, cinema, uso de tecnologias, bailes e rodas de conversa.



Confira a divisão das turmas:

Turma A - terça-feira: 08h30 às 10h30

Turma B - quarta-feira: 14h30 às 16h30