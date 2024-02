O corpo de um homem de 38 anos foi encontrado em um apartamento na Rua Dom Silvério, no Bairro Passos, nessa segunda-feira (19). Inicialmente, conforme informou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) havia sinais de espancamento no corpo. No entanto, a Polícia Militar destacou que a perícia esteve no local e não havia sinal nem de arrombamento no apartamento da vítima, nem sinal de espancamento.

Ainda de acordo com o registro policial, a própria família da vítima destacou que ela fazia tratamento psiquiátrico e, no local, foram encontrados alguns tubos vazios, aparentemente, de substâncias entorpecentes, além de diversos medicamentos antidepressivos.