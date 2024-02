Um Macaco da raça muriqui do norte fugiu do instituto de preservação situado em Conceição do Ibitipoca. Segundo a bióloga do Instituto, Fernanda Tabacow, o animal que é ameaçado de extinção do planeta está desaparecido há cerca de um mês.



A bióloga destacou que o macaco vivia em um cativeiro a céu aberto e corre sério riscos. "É um primara exclusivamente brasileiro e que está restrito a região sudeste do Brasil. Nós temos uma equipe de resgate de plantão, é um animal super dócil e não oferece risco para a população, mas aconselhamos a não dar comida e nem tocar o animal. Temos a preocupação dela ser ferida por outros animais predadores".

Fernanda solicita que caso alguém veja o animal, entre em contato imediatamente com a equipe do instituto pelo número (32) 9-9993-5040.