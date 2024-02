Equipes da Polícia Militar apreenderam nove barras de maconha durante uma incursão no Bairro Vila Olavo Costa na tarde desta sexta-feira (23). As equipes do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) e do Grupo Especializado de Recobrimento (GER), flagraram indivíduos vendendo drogas. Os autores foram perseguidos.

Quando os autores se depararam com um local em que a terra de um barranco tinha sido mexida. Os policiais fizeram buscas e encontraram um barril enterrado, no qual estavam diversas barras de maconha. O conteúdo do barril foi apreendido e encaminhado para a Delegacia.