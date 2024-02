Nesta sexta-feira (23), a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Juiz de Fora interditou seis estabelecimentos financeiros. Irregularidades como publicidade abusiva e concessão de crédito de forma irresponsável foram as principais causas apontadas.

Segundo a nota emitida pela agência, foram interditados dois estabelecimentos da rede Crefisa, três agências do Agibank S.A e a Horizonte Cred, credenciada do Banco Itaú. Nesses lugares foram identificadas práticas abusivas que desrespeitam o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a Lei Federal 14.181, "que trata sobre o aperfeiçoamento da disciplina do crédito ao consumidor e a prevenção e tratamento do superendividamento".

Para regularizarem as atividades, o Procon recomenda que as empresas retirem as publicidades e ofertas abusivas divulgadas, com remoção de todo material publicitário divulgado. Além disso, "os infratores devem promover contrapropaganda, de forma a ser capaz de desfazer o malefício da publicidade abusiva", finaliza.