O sinal de telefonia celular no Distrito de Monte Verde foi liberado por meio do Programa Alô Minas, conforme confirmou a Prefeitura de Juiz de Fora nesta terça-feira (27).A instalação foi feita pela Claro S.A., vencedora do chamamento público 001/2020 SEPLAG/MG. Essas localidades não eram atendidas por cobertura de sinal de telefonia móvel ou internet 4G, e agora estão recebendo o benefício.

Ainda de acordo com o município, os distritos de Penido e Humaitá já receberam o sinal, que era um pedido antigo dos moradores da Zona Rural.



O objetivo das redes, além de melhorar a qualidade de vida dessa população, é fomentar as práticas econômicas na região e garantir maior segurança. A estrada de acesso até o local onde foi instalada a nova antena de sinal foi construída e finalizada em 2024.



Após a sanção da prefeita Margarida Salomão, em 2022, a equipe técnica da PJF avaliou a demarcação de terrenos públicos e privados (com autorização dos proprietários) para a instalação das antenas em pontos estratégicos.