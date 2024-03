Nesta terça-feira (27) a Prefeitura de Juiz de Fora divulgou no Diário Oficial do Município o resultado da fase de habilitação jurídica e regularidade fiscal do edital de Fomento a Projetos Turísticos. Os 15 projetos aprovados na primeira fase passaram por uma análise da documentação e situação cadastral conforme previsto na Lei n.º 13.019/2014, sendo todos habilitados para receber uma parcela do montante de R$ 270 mil disponibilizados pelo edital.

Cada proposta receberá uma cota que varia entre R$ 10 mil e R$ 30 mil, representando até 60% do orçamento previsto de cada um deles. As ações têm como objetivo desenvolver e implementar ações turísticas na cidade. Estão elegíveis os seguintes eventos: Pinga, viola e torresmo; Meia Maratona; JF Wine Festival; 20º Feira de Flores de Holambra; Ser-Estar; JF Summit; Primeiro Plano; Sarancine; 52º Workshop ABAV no Interior; Gestur; 22º JF Sabor; Seu Mercado; Harmoniza; Rainbow Fest e Miss Brasil Gay.

O prazo para interposição de recursos referentes às análises documentais estará aberto de 27 de fevereiro a 1º de março. O resultado final será divulgado no dia 4 de março. A execução dos projetos deve ocorrer entre 18 de março e 31 de dezembro deste ano.