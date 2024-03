Um motociclista de 47 anos ficou ferido e foi encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Geraldo Teixeira (HPS) com uma fratura na perna direita depois de sofrer um acidente na tarde desta quarta-feira (28).

Ele se feriu durante a colisão entre a motocicleta guiada por ele e um ônibus na Avenida Barão do Rio Branco, na Altura da esquina com a Rua Doutor Romualdo. Ainda não foram repassadas informações sobre a dinâmica do ocorrido.