A Prefeitura de Juiz de Fora assinou contrato com a sociedade empresária Objetiva Projetos e Serviços LTDA, no dia 23 de fevereiro, para realização de manutenção nos campos de várzea da cidade. A informação foi confirmada pelo Acessa nesta terça-feira (5) no Portal da Transparência. O valor global do contrato é de R$736.977.

Em dezembro de 2023 a PJF anunciou nas redes sociais que faria a contratação de projetos para a revitalização de cinco campos de várzea na cidade. Ainda de acordo com o Executivo, os campos beneficiados são os do, Bairro Cerâmica, na Zona Norte; do Lacet, no Bairro Dom Bosco, Cidade Alta; do Bairro Linhares, na Zona Leste; do Bairro São Benedito, também na Zona Leste; e Granjas Bethania, na Zona Nordeste.

Ainda conforme divulgado pela Prefeitura, as mudanças acontecem nos vestiários, áreas de convivência e também gramado sintético.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura para saber o início das obras e o prazo para conclusão e aguarda retorno.