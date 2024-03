Um homem de 19 anos foi preso nesta terça-feira (5) durante patrulhamento no Bairro Vila Ideal, Zona Sudeste de Juiz de Fora, por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Segundo o Registro de Evento de Defesa Social (Reds), a equipe da Polícia Militar se aproximou do ponto de venda de drogas e flagrou o autor, que já é conhecido no meio policial.

Quando ele percebeu a presença dos policiais, tentou fugir, no entanto, foi alcançado e detido. Resistiu à prisão, mas foi contido. O material encontrado com ele foi detido e encaminhado para a Delegacia, junto com o autor.

