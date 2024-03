Como adiantado pela Coluna "Por Trás da Notícia" nesta quarta-feira (6), a ASSAFIT, em atuação conjunta com a FENAFIM, enviaram um ofício para a Prefeitura de Juiz de Fora na tentativa de buscar soluções para as dificuldades administrativas, funcionais e operacionais que vêm afetando o funcionamento do Fisco na cidade, com potencial de atingir o ingresso de receitas, a segurança jurídica para a Fazenda Pública e os contribuintes.

Os lançamentos de IPTU e ISSQN em 2024, atividades privativas dos auditores fiscais, estão sendo executados sem a participação da única carreira específica da Administração Tributária de Juiz de Fora.

Em uma pesquisa realizada pela reportagem no Atos do Governo, a Prefeitura exonerou no dia 29 de dezembro, quatro autores fiscais do município. A publicação destaca que as exonerações foram feitas a pedido dos servidores.

Veja abaixo o documento público das exonerações.

FOTO: Reprodução/PJF - Exoneração de auditores fiscais

A presença dos auditores em cargos comissionados e funções gratificadas era uma inovação implementada pela atual gestão, sendo necessária uma grande reforma estrutural da pasta, com criação de novas atribuições e novo modelo de gratificação.

O Acessa entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora solicitando informações sobre as exonerações e o ofício recebido e aguarda retorno.