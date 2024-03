Em assembleia geral realizada nesta quinta-feira (7), os técnicos administrativos em educação da UFJF (campus de Juiz de Fora e Governador Valadares) e do Instituto Federal Sudeste (IF Sudeste) tanto o campus de Juiz de Fora, quanto o de Santos Dumont, decidiram deflagrar greve a partir da próxima segunda-feira (11).

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação das Instituições Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora (Sintufejuf), a principal pauta do movimento é a reivindicação para que o Governo cumpra o combinado e negocie a valorização dos trabalhadores da Educação. "Fomos o terceiro lugar na plataforma Brasil Participativo que o governo criou pra ouvir a sociedade em suas prioridades de investimento. Porém, até o momento, não apresentou nenhuma proposta que traduza isso em realidade."