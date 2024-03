Em Juiz de Fora, nesse sábado (9), um homem de 56 anos foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no Bairro Parque das Águas por suspeita de ameaçar e agredir uma mulher de 27 anos. Ele não teria aceitado o término do relacionamento com a vítima.

Durante as buscas na residência do autor, as equipes localizaram 28 Pinos de cocaína, três porções de crack, uma porção de cocaína, 47 pedras de crack, cinco celulares, uma balança de precisão, sete munições cal. 38 e anotações de contabilidade de valores.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão junto aos materiais.