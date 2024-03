Um buraco próximo ao número 410 da Rua Dom Viçoso, no Alto dos Passos, Zona Sul de Juiz de Fora, chama a atenção por conta da profundidade, capaz de causar acidentes tanto para pedestres, quanto para transeuntes. O problema fica próximo à esquina com a Rua Barão de Aquino, onde há uma rotatória. Como o tráfego de automóveis é intenso na via, há a preocupação com a fissura. Tanto que há uma sinalização indicando a presença do problema.

A preocupação do morador que encaminhou a imagem, que prefere ter a identidade resguardada, é que com as chuvas, o problema piore e o buraco venha a ficar ainda maior, causando ainda mais riscos para quem precisa utilizar a via.

Em nota, a Prefeitura de Juiz de Fora informou que a demanda ainda não estava registrada dentro do sistema de monitoramento do Gabinete de Ação e Diálogo Comunitário. No entanto, uma equipe já foi enviada ao local para definir qual é o serviço a ser executado. "Todas as demandas de zeladoria do município podem ser solicitadas pelo Gabinete Comunitário através do telefone: 32 3690-7241, número que também atende via WhatsApp."