Um homem de 49 anos foi preso após perseguir a ex-companheira, de 34 anos, em Juiz de Fora na manhã desta segunda-feira (11). A vítima conseguiu pedir ajuda na Casa da Mulher.

Segundo a Polícia Civil, a mulher estava com a filha quando a perseguição começou, ainda pela manhã enquanto a criança era levada para a creche.

Ela disse que o homem esperava próximo à casa dela e, durante a perseguição, fez ameaças constantes. Depois de deixar a filha na creche, a mulher disse que o homem continuou a perseguição enquanto ela caminhava.

Grave ameaça, denúncia e prisão

Quando a vítima se aproximou da Casa da Mulher, no Bairro Vitorino Braga, a situação se agravou porque o homem teria ameaçado atacá-la com uma faca que carregava na mochila. Ela disse que não era o primeiro episódio de violência que sofria.

Ela então pediu ajuda na Casa da Mulher e as funcionárias do local acionaram a equipe da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam).

Os policiais iniciaram as buscas e acharam o homem no Bairro Vitorino Braga. Ele alegou que fazia um “ritual diário” de acompanhar a mulher a filha até a creche. Contudo, a Civil encontrou uma faca e uma tesoura entre os materiais de artesanato do homem, que vende brincos e pulseiras feita à mão.

“A ação rápida da Polícia Civil demonstra o compromisso em proteger as vítimas de violência doméstica e tomar medidas decisivas contra os agressores”, disse a delegada Alessandra Azalim.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional.