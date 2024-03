A Defesa Civil da Prefeitura de Juiz de Fora confirmou ao Portal Acessa.com que realizou a vistoria na quadra no Bairro São Sebastião, na Rua Fausto Machado, após desabamento do muro da divisa ocorrido na segunda-feira (11) . A equipe de engenharia vistoriou os imóveis do entorno e, conforme o órgão, nenhuma instabilidade foi verificada nas estruturas.

A quadra permanece cedida para terceiros que não realizaram o devido trabalho de manutenção no local. A Prefeitura segue com um processo em andamento para que o terreno retorne para responsabilidade para o Município.

O mesmo local já tinha sido alvo de ocorrência semelhante em janeiro. Quando a Prefeitura precisou acionar o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), para retirar os entulhos do endereço. A negociação a respeito da posse do local, de acordo com o Executivo, ainda não avançou.