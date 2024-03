Um homem, sem idade identificada, foi preso em flagrante pela Polícia Federal (PF), nesta quarta-feira (13), em Chácara, distrito de Juiz de Fora. A operação realizou o mandado de busca e apreensão, pois ele era suspeito de envonvimento com a prática do crime de abuso sexual infantil.

Segundo a ocorrência, durante as buscas realizadas na casa do do homem, os policiais localizaram em um computador diversas imagens com conteúdo de abuso sexual de crianças.

Ele foi preso em flagrante por armazenar e compartilhar os materiais, sendo conduzido ao presídio de Matias Barbosa e tendo a possibilidade de ser condenado a até 4 anos de reclusão.