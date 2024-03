Um dos marcos da celebração do Mês da Mulher, o "Troféu da Mulher Cidadã" será entregue a 15 mulheres na segunda-feira (25) no Teatro Paschoal Carlos Magno, às 19h. Na edição 2024 da honraria promovida pela Prefeitura de Juiz de Fora, que leva como mote a campanha: "Março - Mais Mulher, Mais Democracia”, destaca mais uma vez os serviços encabeçados por mulheres, dentro de setores e categorias distintos.



A premiação foi criada pela Lei nº 11.652 e a seleção das homenageadas é feita através de comissão formada por representantes de diversos órgãos públicos e entidades, tais como a própria PJF, através das secretarias de Governo (SG), Saúde (SS), Comunicação (Secom), Assistência Social (SAS), Educação (SE) e Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), além da Câmara Municipal, da Associação Comercial e Empresarial, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

Em 2024, as homenageadas são:



Artes: Gabriela Lemos

Graduada no Bacharelado em Artes Visuais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tem a cultura popular do Congado como objeto de pesquisa e produção artística. É pesquisadora atuante no campo das artes visuais em temas como pintura mural e encadernação manual. Teve participação no Coletivo Rumino, nos projetos "Memória à vista", "Caminhos das Artes Urbanas" e "Na praça", nos coletivos Grafiteiras da Mata e Guará. Atualmente está desenvolvendo o projeto "Acupuntura Urbana – Na ponte".



Assistência Social: Myrian Thereza Silveira Lopardi

Casada, mãe de 4 filhos, avó de 5 netos, professora, empresária, sempre voltada para ações sociais que norteiam sua vida. Atuou com os mais carentes na região sudeste de Juiz de Fora, principalmente no Abrigo Santa Helena, onde é voluntária desde os anos 1980 e que atualmente preside. O trabalho é pela dignidade e bem-estar. É a primeira representante feminina à frente do abrigo fundado há 108 anos. Acredita nas mudanças e na luta que rompe as barreiras sociais e na não discriminação dos menos favorecidos, principalmente da população idosa carente.



Comunicação: Renata Monteiro

Formada em Letras e em Comunicação Social, iniciou seu trabalho no Grupo Libertempo como jornalista da Rádio Cidade 100.1, onde é produtora e apresentadora de programas como o Esporte Cidade e o Na Frequência, recebendo entrevistados de diversas áreas de Juiz de Fora e região, além de artistas musicais do Brasil todo. Este ano, passou a integrar a equipe da JFTV Câmara. Foi jornalista da TV Diversa, que abrangia 60 cidades em todo o estado de Minas Gerais. Trabalha, ainda, como Mestre de Cerimônias em formaturas e eventos corporativos no município.



Cultura: Valéria de Faria Cristofaro

Professora e artista plástica, ingressou como professora efetiva na Universidade Federal de Juiz de Fora em 1994. No primeiro reitorado da professora Margarida Salomão, assumiu a Gerência de Gestão Cultural da UFJF. Foi diretora do Centro de Estudos Murilo Mendes e contribuiu para a criação do Museu de Arte Murilo Mendes. Desde 2015, está à frente da Pró-Reitoria de Cultura e retomou o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Artística, além de incluir novos órgãos suplementares, como o Centro de Conservação da Memória, a Escola de Artes Pró-Música, o Museu de Arqueologia e Etnologia Americana e o Museu da Moda Social.



Direitos Humanos: Cristina Maria Couto Guerra

Natural de Juiz de Fora, formada em direito e pós-graduada em direito civil e processo civil. Desde 2007, compõe a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da OAB/Juiz de Fora, da qual atualmente é presidente. Integra o conselho consultivo do Instituto Gabriel Pimenta de Direitos Humanos. Em abril de 2014, foi nomeada para integrar a Comissão Municipal da Verdade, trabalho com o objetivo de elucidar casos de graves violações dos direitos humanos em nosso município, principalmente no período da ditadura militar.



Educação: Patrícia Martins Neves Crochet

Filha de Rita e Geraldo, neta de Maria, Silvestre, Conceição e Joaquim, mãe de Heitor e Tomás. Professora de Língua Portuguesa, Língua Francesa e mestre em Linguística pela UFJF. Professora efetiva da Rede Municipal de Juiz de Fora há 20 anos, atuou na Educação de Jovens e Adultos, Educação Infantil e turmas de Alfabetização, além de exercer o cargo de diretora na Escola Municipal Professor Oswaldo Velloso. Hoje atua na gerência do Ensino Fundamental da Prefeitura de Juiz de Fora, compondo uma equipe de mulheres fortes e comprometidas com a educação pública, inclusiva e de qualidade.



Esporte: Nicole Costa Faria

Conheceu o skate aos 13 anos, andando pelas calçadas de sua cidade natal, Espera Feliz. Mudou-se para Juiz de Fora em 2012, onde fez graduação em psicologia. Atua como pesquisadora doutoranda no programa de pós-graduação em Psicologia. Há quatro anos faz parte da marca New Stone Skateboard e se tornou skatista profissional. Faz parte da Escola de Skate New Stone, transmitindo o que aprende no universo do skate. Entre janeiro de 2022 e janeiro de 2024, foi presidente da Associação Juizforana de Skate (AJS), período em que conferiu destaque à cena feminina no esporte. À frente da associação, foram retomadas tradições importantes do skate juizforano e realizados novos projetos, como o Rolê das Minas, que chegou à sua oitava edição.



Geração de renda: Indyamara Luciana dos Santos (Mamaty)

Nascida em 1991, Mamaty foi criada na Vila Olavo Costa. Mãe solo de três filhos, empreendedora e proprietária do Salão Faixa Rosa do Corte, promove, em seu estabelecimento, oficinas de corte de cabelo e tranças para os jovens da comunidade, oferecendo a oportunidade do aprendizado de uma nova profissão e possibilitando a construção de novos caminhos, fora da criminalidade, por meio do diálogo, da reflexão e do fortalecimento de vínculos. Engajada na luta pela garantia de direitos e melhoria da qualidade de vida dos moradores, dá voz

às necessidades e aos anseios de sua comunidade.



Justiça: Maria Cristina de Souza Trulio

Juíza de Direito, professora de direito penal, especialista em Direito Público e Mestre em ciências penais. Já atuou na Secretaria do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, como Delegada de Polícia, e atualmente é Juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Destaca-se em sua atuação o comprometimento com pautas referentes aos tipos de violências contra as mulheres.



Música: Laura Conceição

Do princípio ao fim, passando pelo meio, tudo é verbo para a poetisa Laura Conceição. “O que me inspira é o meu cotidiano. É como se eu precisasse escrever para viver. É a melhor forma de me expressar. Se estou feliz ou triste, canalizo para os versos”, explica a artista de 27 anos, sete deles fazendo do verbo profissão. Laura é mestre em educação pela UFJF, poetisa, cantora e arte educadora.



Política: Maria do Céu Corrêa Mendes (in memoriam)

Uma grande educadora que se destacou também pela atuação em momentos políticos importantes, como a mobilização para levar ao Presidente Getúlio Vargas a reivindicação dos professores para que o Brasil atuasse com seus aliados na 2ª Guerra. Lutou contra a ditadura militar, ajudando a soltar presos políticos, defendendo a liberdade de imprensa e oferecendo sua casa como sede do Comitê Brasileiro pela Anistia de Juiz de Fora. Foi professora e inspetora de diversas escolas estaduais em Minas Gerais e da Faculdade de Filosofia e Letras, diretora dos Grupos Fernando Lobo e Delfim Moreira e da Cultura Francesa. Empenhou-se pela preservação do patrimônio arquitetônico da cidade, em especial o prédio dos Grupos Centrais e no movimento Mascarenhas Meu Amor. Apoiou o movimento local das Diretas Já.



Saúde: Simone Cristina Mathiasi de Oliveira

Assistente social, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos e Gestão Hospitalar. Iniciou sua carreira na Casa de Saúde Esperança. Desempenhou atividades no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e na Santa Casa de Misericórdia, onde implantou a Ouvidoria. Foi gerente e diretora de Recursos Humanos da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac) e gerente no Departamento de Execução Administrativa da Urgência e Emergência. Por mais de 7 anos, atuou como assessora e diretora-geral do Hospital de Pronto Socorro (HPS) e como gerente do Departamento de Urgência da Regional Leste. Atualmente é gerente do Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis/Aids e Hepatites Virais da Subsecretaria de Vigilância em Saúde.



Segurança Pública: Dagmar Pontes de Andrade

Liderança comunitária do bairro de Santa Terezinha. É voluntária na Associação de Moradores, no Conselho Local de Saúde da Unidade Básica de Saúde Nossa Senhora das Graças, no Conselho Regional de Saúde das UBSs Nossa Senhora das Graças e Bandeirantes, no Conselho do Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora, no Conselho de Segurança do bairro Santa Terezinha - que articula ações conjuntas por meio de sugestões nas questões de segurança da comunidade - e no grupo de segurança das praças da Região Nordeste com a Polícia Militar. Busca a melhoria dos espaços para que a comunidade possa conviver em harmonia.



Terceira Idade: Orzalina Silva dos Santos (Vó Zali)

Nascida em 1943, natural de Juiz de Fora, do bairro Benfica. Viúva, mãe de 9 filhos, 13 netos, 13 bisnetos e um tataraneto. Mas, pela quantidade de pessoas que a chamam de vó, o número de netos fica infinito. Dona de casa, adora dançar, ama carnaval, crê na doutrina espírita e também é frequentadora assídua da igreja católica. Quando não está dançando, passa o tempo com a família. Fã da Escola de Samba Turunas do Riachuelo desde criança, quando seu pai a levou pela primeira vez nas saudosas batalhas de confete. Começou como destaque da ala das baianas, onde desfila até os dias de hoje.



Trabalho comunitário: Marcilea Rodrigues da Silva

Mãe de quatro filhos e moradora do bairro Esplanada. Sua família é referência no trabalho social, principalmente nas comunidades de sua região. Faz parte do time da família, o Zé Irmão Futebol Clube, e é líder comunitária do bairro. Participou ativamente do projeto “Colorindo o Habitar”, com a reafirmação da identidade dos moradores. De acordo com Marcilea, é possível perceber as mudanças ocorridas com o aumento das visitas no Esplanada, assim como a alegria das crianças, jovens e adultos ao irem ao mirante admirar a paisagem. Atuou pela revitalização do escadão do bairro e pela construção do Salão Multiuso – espaço para atividades esportivas, culturais e de desenvolvimento pessoal.