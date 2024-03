Encaminhamentos para segunda via de documentos, cadastros de programas sociais, orientações sobre o programa Bolsa Família e BPC, agendamento e recadastramento do Cadastro Único (CadUnico), estão entre os serviços que poderão ser acessados pela população na Escola Municipal Professora Marlene Barros, no Bairro Marumbi, neste sábado (16), das 7h30 às 12h. O Centro de Referência em Assistência Social (Cras) Leste Linhares levará a estrutura móvel para fazer um levantamento da realidade do território, identificando características e especificidades.

Conforme a Prefeitura, a intenção é planejar as ações para ofertar os serviços adequados ao atendimento das demandas. A orientação para a população é que os interessados compareçam munidos de documento de identificação com foto, Cadastro de Pessoa Física (CPF) e comprovante de residência, originais.



Segundo a supervisora do CRAS Leste Linhares, Fabiana Wertz, a ação é para facilitar a vida dos usuários que por algum motivo não conseguem acessar a unidade nos dias de semana. Ela explicou também sobre os apontamentos que serão levantados. “A proposta de identificação e conhecimento do território pelo olhar do próprio usuário possibilita planejar melhor as ações que serão desenvolvidas, fortalecendo o vínculo e criando identificação desse usuário com o território onde vive. Esse trabalho já vem com visitas aos bairros de abrangência com olhar atento para o espaço geográfico e social para melhor compreender as dinâmicas e assim, traçar junto com as famílias a oferta dos serviços”, explicou.