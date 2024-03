Um funcionário do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) de 23 anos sofreu uma queda de escada na Rua Alexandre Visentim, no Bairro Jardim do Sol, Zona Leste, na tarde desta quinta-feira (14). Ele caiu em um ponto de difícil acesso. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o trabalhador e imobilizá-lo, para que ele não se movimentasse.

Porém, conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o funcionário decidiu andar até a ambulância. Ele foi encaminhado, na sequência, para o Hospital de Pronto Socorro Doutor Mozart Teixeira (HPS). De acordo com a Prefeitura, ele recebeu todo o atendimento necessário e passa bem.