A empresa Google Brasil Internet LTDA. foi multada em quase R$ 1 milhão pela Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) após denúncia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A informação foi divulgada nessa quinta-feira (14).

A empresa foi notificada da decisão nessa quinta, conforme o Executivo. A reportagem entrou em contato com o Google e aguarda retorno.

De acordo com a PJF, a multa foi determinada após decisão do Processo Administrativo instaurado no Procon depois de denúncia da UFJF em relação a uma limitação indevida de armazenamento de dados na plataforma “Google Workspace for Education”.

O Portal Acessa.com também procurou a UFJF e aguarda retorno.

Armazenamento

A plataforma oferece armazenamento gratuito e ilimitado para instituições de ensino superior. Segundo a PJF, diversas universidades adquiriram o “Google Workspace for Education”, dentre elas, a UFJF.

Contudo, em 2021, a empresa informou que limitaria o espaço de armazenamento para 100 Terabytes a partir de julho de 2022.

Conforme a UFJF, quando o limite foi informado, a UFJF já tinha cerca de 700 Terabytes de informações armazenadas na plataforma. Na época, o Google informou à universidade que a limitação era válida também para os dados já armazenados.

A empresa não teria informado qual seria a destinação de mais de 85% dos registros acadêmicos acumulados desde 2015 pela UFJF.

Denúncia no Procon

Diante dessa situação, o Procon foi acionado após denúncia do professor doutor em engenharia de sistemas e computação Paulo Vilela, do Departamento de Engenharia da UFJF.

“O suporte do Procon/JF foi essencial, pois estávamos à beira de perder o armazenamento ilimitado. Essa medida ressalta a importância de proteger os direitos dos consumidores diante de práticas comerciais injustas e desproporcionais por parte de grandes corporações e é crucial que os consumidores estejam cientes de seus direitos e busquem apoio adequado para enfrentar abusos de poder econômico.”

Segundo a PJF, o Procon adotou medida cautelar contra a Google Brasil e instaurou processo administrativo. Foi constatado que houve descumprimento da oferta e publicidade enganosa, pois a empresa, que divulgava a plataforma com armazenamento ilimitado e gratuito, suspendeu essa oferta em contrato já firmado com a UFJF.

Foi determinada então uma multa de quase R$ 400 mil por descumprimento/recusa da oferta patrocinada e de mais de R$ 500 mil por veiculação de publicidade enganosa, um total de R$ 964.140,62 de multa.

Além disso, o Google deverá promover contrapropaganda proporcional à publicidade enganosa.

A PJF afirma que, ao longo do processo, o Google apresentou duas práticas vetadas pelo Código de Defesa do Consumidor: contratos em língua inglesa e uma cláusula abusiva que previa a possibilidade de suspensão unilateral de termos do contrato pela empresa.

Para a averiguação dessas práticas, o Procon da Prefeitura de Juiz de Fora também determinou nesta decisão que seja aberto novo Processo Administrativo.