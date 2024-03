Uma jovem de 29 anos foi detida com barras de maconha enquanto se deslocava para a zona norte de Juiz de Fora em um carro de aplicativo, nessa quinta-feira (14).

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que um carro branco tinha saído do Centro em direção à zona norte, e a jovem estaria com drogas.

As equipes se deslocaram e conseguiram abordar o carro na Avenida Juscelino Kubitscheck, na entrada do Bairro Santa Cruz.

Os policiais fizeram buscas no veículo e constataram que a passageira estava com cinco barras de maconha. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.



