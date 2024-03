Na próxima segunda-feira (18) estarão abertas as inscrições para os treinos de corridas gratuitos no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos. Pessoas com 16 anos ou mais podem comparecer presencialmente ao ginásio para realizar a inscrição gratuita no projeto.

Ao todo serão duas turmas (A e B) com treinos de corrida sendo realizados às segundas e quartas, treinos complementares às terças e quintas, e um “treinão” com as duas turmas aos sábados, das 7h às 9h. Após o período de inscrições, a previsão para o início das atividades é no dia 25 de março.



Confira os horários dos treinos das turmas A e B



Turma A:

Seg: 16h45 - 18h15

Ter: 18h - 19h

Qua: 16h45 - 18h15

Qui: 18h - 19h



Turma B:

Seg: 18h15 - 19h45

Ter: 19h - 20h

Qua: 18h15 - 19h45

Qui: 19h - 20h