Três suspeitos, de 27, 31 e 36 anos foram detidos pela Polícia Militar (PM) após furtarem um depósito de bebidas, na madrugada deste sábado (16), no Bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora.

De acordo com a (PM), ao chegarem no local, os militares depararam com a porta do estabelecimento aberta e as mercadorias reviradas. Os suspeitos foram abordados e presos pela equipe tático móvel na Travessa Elvira Segantini.

Foi realizado contato com o dono da distribuidora que confirmou que os objetos pertenciam ao seu estabelecimento. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de plantão.