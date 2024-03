Um caminhão atingiu um poste na Rua José Kirchmaier, quase na esquina com o final da Estrada Gentil Forn, na manhã desta segunda-feira (18), em Juiz de Fora. A batida interrompeu o fornecimento de energia na região e cerca de 100 clientes foram afetados.

Segundo a Prefeitura, os agentes de trânsito estiveram no local e montaram um desvio temporário. A Rua José Lourenço Kelmer foi liberada por volta das 8h50.

O desvio foi realizado da seguinte forma: sentido Centro - orientação de entrar pelo Bairro Jardim Casablanca. Sentido bairro, utilizar um trecho da contramão. Os ônibus estão parados para os trabalhos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Em nota, a Cemig informou que a batida danificou o poste e provocou a interrupção do fornecimento de energia para alguns clientes da região

“As equipes da Cemig estão no local e a previsão de conclusão de trabalho de troca do poste é até o final da tarde desta segunda-feira (18/03). Cerca de 100 clientes vão permanecer desligados até a finalização do serviço”, disse a Cemig.