Juiz de Fora abriu nesta terça-feira (19) as inscrições para as comissões organizadoras que queiram realizar os Eventos Agropecuários, seja Torneio Leiteiro ou Encontro de Cavaleiros e Amazonas no ano de 2024. O cadastro segue até sexta-feira (22) de forma presencial na sede da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), na Av. Brasil, 2001, 6º andar, Centro, das 9h às 12h e das 14h às 17h. De forma online, pelo Prefeitura Ágil, é possível se inscrever até às 23h59 de domingo, dia 24.

Segundo a Prefeitura, poderão participar desse processo de inscrição as comissões organizadoras, constituídas por membros de Associação de Produtores Rurais ou de Moradores da respectiva localidade. Na composição da comissão organizadora deverá constar, no mínimo, um membro da Associação de Produtores Rurais ou um membro da Associação de Moradores locais (mínimo seis pessoas na comissão).

As comunidades que não disponham de uma associação de produtores rurais ou de moradores poderão realizar a inscrição, desde que tenha uma Comissão Organizadora que esteja comprovadamente comprometida e que cumpra as diretrizes do presente regulamento e possua o número mínimo de participantes, preenchendo a declaração contida no Anexo I.

Haverá um número máximo de eventos para receber apoio por parte da PJF, se limitando à 12 eventos.

Documentos que devem ser anexados no ato da inscrição:



- Carteira de Identidade (RG) ou Carteira de Motorista (CNH) dos integrantes da Comissão Organizadora (obrigatório);



- Cadastro de Pessoa Física (CPF) dos integrantes da Comissão Organizadora (obrigatório);



- Croqui (layout) com área total do local do evento, com as respectivas medidas, de onde ficarão dispostas as tendas, palcos, banheiros, parque de diversão, fechamento do evento, gradil, etc. (obrigatório);



- Declaração de Comissão Organizadora (para os casos em que a comunidade não disponha de uma Associação de Produtores Rurais ou de Moradores) (ANEXO I) devidamente preenchida e assinada, conforme disposto no item 3.1.2. deste processo de inscrição.



Confira todos os outros detalhes aqui.



Passo a passo para se inscrever online



1º passo - É preciso se cadastrar na plataforma com um e-mail e senha;



2º passo - Clicar no ícone “Protocolo” e digitar e/ou marcar o assunto “Processo de Inscrição n° 003/2024 para realização dos Eventos Agropecuários de 2024 - SEAPA”.



3º passo - Separe todos os documentos para serem anexados. Sugerimos que os documentos estejam em PDF.



4º passo - Em seguida, é preciso preencher o formulário;



5º passo - Anexar os documentos;



6º passo - Protocolar o pedido.



As festividades promovidas pelas Comissões Organizadores têm apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), e são realizadas há mais de três décadas em distritos e localidades no município. O festejo tem o objetivo de celebrar e divulgar a produção agropecuária, estimular o comércio local de alimentos, bebidas e produtos agropecuários, além de proporcionar interação entre a população urbana e rural. O evento promove, também, intercâmbio técnico-cultural entre os agentes envolvidos, ações participativas e de diálogo com as comunidades e zela pelos espaços promovendo ações de zeladoria nas localidades rurais.