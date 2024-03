Na manhã desta terça-feira (19), um homem de 50 anos caiu de um andaime de aproximadamente cinco metros enquanto trabalhava em um canteiro de obra na Rua Beijamim Guimarães, Bairro Vale do Ipê, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, ele se desequilibrou e caiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado no local. De acordo com a pessoa que solicitou o atendimento, a vítima teve uma crise convulsiva após a queda. O médico da equipe relatou, por meio de nota, que se deparou com a vítima em parada cardiorrespiratória. Foi realizada manobras de reanimação cárdio pulmonar, contudo, o homem não resistiu e veio a óbito.

O representante do proprietário da obra esteve presente no local.