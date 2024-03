Três professores da rede estadual de ensino morreram após uma batida frontal entre dois carros na BR-267, perto do Bairro Igrejinha, em Juiz de Fora, na noite dessa terça-feira (19). Outras três pessoas ficaram feridas. A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Juiz de Fora decretou luto nas duas escolas onde os professores lecionaram e as atividades foram suspensas nesta quarta (20).

A Escola Estadual Maria Ilydia Resende Andrade divulgou uma nota de pesar pelo falecimento de Driely Cunha, Roberto Costa e João de Almeida. A reportagem tentou contato com a escola, mas as ligações não foram atendidas. As vítimas fatais tinham 26, 32, 37 anos.

FOTO: Redes Sociais - Nota da Escola Estadual Maria Ilydia Resende Andrade

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente foi registrado na altura do km 126,9. De acordo com o Corpo de Bombeiros, sete pessoas estavam envolvidas na ocorrência.

Em um dos carros, duas pessoas estavam encarceradas e outras duas já se encontravam no lado de fora do veículo. As vítimas presas ao veículo foram retiradas pelos bombeiros. A perícia também esteve no local

Atendimentos

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu as vítimas que ficaram feridas, sendo um idoso de 64 anos, um jovem de 26 e uma mulher de 56. Uma pessoa de 40 anos também estava no acidente.

Todos foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira e, conforme a PJF, eles estão estáveis e entregues aos cuidados médicos.

O Samu deu detalhes do estado de saúde das vítimas durante o atendimento:

Idoso: dor lombar, fratura em membro inferior esquerdo, ferimento contuso cefálico



Jovem: ferimento no supercílio, dor no joelho direito com deslocamento da patela e dor lombar



Mulher: dor abdominal importante



Governo de Minas

À reportagem, o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), lamentou profundamente a morte dos professores.

"A Superintendência Regional de Ensino (SRE) de Juiz de Fora, responsável pela coordenação das escolas da região, está acompanhando a situação e prestando todo apoio aos familiares dos servidores e à comunidade escolar das escolas estaduais Maria Ilydia Resende Andrade e Governador Juscelino Kubitschek, onde os servidores trabalhavam", disse a SEE.