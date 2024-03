A Prefeitura de Juiz de Fora prorrogou, nesta quarta-feira (20), o prazo de inscrições para a edição do casamento comunitário “Bem Casado”. Agora, os interessados podem preencher as vagas até a próxima segunda-feira (25) de forma presencial na Casa da Mulher, que fica localizada na Avenida Garibaldi Campinhos, 169, Bairro Vitorino Braga, de 8h às 17h.

O programa busca proporcionar a união de 174 casais, correspondentes a idade de Juiz de Fora, através do processo gratuito de legitimação da união. Serão inscritos 174 casais e cadastrados 50 excedentes para o preenchimento de eventuais desistências ou não atendimento aos critérios estabelecidos no edital. O evento está marcado para 13 de junho, Dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade (feriado municipal). A cerimônia vai ser realizada no Parque Municipal situado na Rua do Contorno, 8, Bairro Nova Califórnia.

Poderão participar do casamento pessoas que desejam regularizar a situação civil, mas que não possuem recursos financeiros para os custos do casamento. Deverão estar inscritos no Cadastro Único, com renda per capita de até meio salário-mínimo. É importante informar o cartório de registro de nascimento, casamento anterior averbado ou óbito do cônjuge falecido dos casais. É necessário levar na inscrição o documento de identidade e a folha resumo V7 extraída do Sistema do CadÚnico (comprovante CadÚnico).

Confira o edital e veja os documentos necessários.