Servidores municipais e professores realizam uma manifestação no Centro de Juiz de Fora na tarde desta quinta-feira (21). Profissionais ocupam a pista da Avenida Barão do Rio Branco. A categoria busca negociação salarial com a Prefeitura de Juiz de Fora. De acordo com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sinserpu),o Executivo não está oferecendo o reajuste pelo IPCA, que está em 4,62% e também não há acréscimo no ticket alimentação.

O Sindicato dos Professores de Juiz de Fora (Sinpro) destacou que busca, assim como o Sinserpu, o aumento conforme o IPCA somado ao piso nacional da categoria, para chegarem assim, aos 4,62%.

O Acessa entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora e aguarda retorno.

Greve por tempo indeterminado

Nessa quarta-feira (20) foi deflagrada greve por tempo indeterminado dos servidores públicos municipais durante assembleia do Sindicato dos Servidores Públicos de Juiz de Fora (Sinserpu-JF).

De acordo com o vice-presidente do Sinserpu-jf, Cosme Nogueira, durante a campanha eleitoral, houve promessas de progressões salarias, porém, há vários servidores que recebem salário mínimo e não há ticket alimentação para todos.