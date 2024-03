Um homem de 47 anos foi detido após agredir uma pessoa com socos e chutes e tentar roubar os pertences dela na madrugada deste sábado (23), no Centro de Juiz de Fora.

Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a câmera do “Olho Vivo” teria registrado o momento em que a vítima, um homem de 54 anos, teria sido abordada pelo suspeito. O homem utilizou de força física para tentar roubar os pertences da vítima, que foi agredida com socos e chutes.

A vítima teve ferimentos superficiais no joelho e iria procurar atendimento médico por meios próprios.

Diante da reação da vítima e com medo de ser pego, o homem fugiu em direção à Rua Batista Oliveira. Ele foi acompanhado pelas câmeras do “Olho Vivo”, que ajudou as equipes na hora da abordagem, pois o operador do equipamento repassou de imediato o ocorrido para o Copom.

As informações foram repassadas via rádio e os militares conseguiram localizar o homem nas imediações da Rua Brás Bernardino.

De acordo com a PM, o homem não ofereceu resistência no momento da abordagem e confessou ter tentado roubar os pertences da vítima, que reconheceu o homem.

A PM disse ainda que a vítima ficou no local do ocorrido, pois aguardava o guincho, depois de ter perdido o controle do veículo ao se chocar com o canteiro da via.

O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia.