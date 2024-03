Um foragido da Justiça, sem idade revelada, foi preso pela Polícia Militar (PM) nessa sexta-feira (22), no Bairro Dias Tavares, em Juiz de Fora. A pena ultrapassa 8 anos de prisão e ele ainda responde inquérito policial por tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações que o foragido estava na zona rural de Dias Tavares, em uma casa a cerca de 4 km em mata fechada.

As equipes fizeram um cerco ao imóvel, que não tinha qualquer tipo de iluminação. Ao notar a presença militar, o foragido jogou pedras nos policiais e trancou a porta da casa.

A PM utilizou Instrumento de Menor Potencial Ofensivo (IMPO), mas o foragido, que estava com uma foice, não se entregou. Foi necessária uma aproximação com escudo balístico e spray de pimenta. Com isso, o foragido não aguentou ficar dentro do imóvel e tentou por vezes fugir pelo telhado.

As equipes então arrombaram a porta e prendeu o foragido, que foi encaminhado para a Delegacia.