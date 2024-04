Do dia 8 ao dia 19 de abril, a Câmara Municipal de Juiz de Fora (CMJF) vai realizar o Feirão de Renegociação de Dívidas, por meio do Serviço de Defesa do Consumidor (Sedecon), na rua Marechal Floriano, 722, Térreo, das 9h às 18h. Até o momento, o Banco do Brasil, Banco Bradesco, Banco Itau, Banco Santander, Banco Mercantil, Caixa Econômica Federal, Cemig, Cesama e Bahamas Card estarão presentes. Os interessados em participar devem ser consumidores que estejam inadimplentes com os credores participantes da ação.

De acordo com a CMJF, a proposta do Sedecon é oferecer "facilidade para os consumidores que estejam em atraso com as instituições financeiras e não financeiras e que não aderiram ao programa Desenrola Brasil, do Governo Federal". Além disso, essa iniciativa tem o objetivo de reabilitar o consumidor para o mercado de crédito, bem como educá-lo para hábitos financeiros mais saudáveis, estimulando-o ao uso consciente do crédito.

No local, as instituições Credoras vão oferecer condições especiais de negociação, como dispensa de entrada ou sinal, quando o consumidor não tiver condições de pagar de imediato e redução de multa e juros no pagamento à vista e a prazo.