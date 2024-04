A utilização da Inteligência Artificial (IA) no processo eleitoral das Eleições 2024 será tema de uma mesa redonda no próximo dia 8 de abril, no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora. O evento é gratuito e aberto à comunidade.

De acordo com a instituição, com a chegada das tecnologias IA, as eleições têm sido impactadas de diversas formas, desde a coleta e análise de dados até a comunicação política.

Por isso, sob a coordenação da jornalista e doutora em Ciências Sociais, Tâmara Lis, o tema será abordado pelos professores Anderson Cruz, cientista de dados e matemático, e Claudio Santos, advogado especializado em Direito Digital e Proteção de Dados.

O professor Anderson Cruz, que também é docente do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Estácio, trará a experiência em ciência de dados para elucidar como os algoritmos de IA estão sendo aplicados no processo eleitoral, desde a segmentação de eleitores até a previsão de resultados.

Tâmara Lis, conhecida pelas pesquisas sobre comunicação e sociedade, abordará a influência da IA na comunicação política e os desafios éticos e democráticos que isso apresenta.

Já o professor Claudio Santos trará uma análise jurídica sobre o uso da IA nas eleições, discutindo questões como privacidade de dados, transparência e accountability, além de apresentar as regulamentações vigentes e os desafios para a criação de leis que garantam a integridade e a legitimidade do processo eleitoral.

Para participar da mesa redonda, o interessado deve comparecer no Auditório Guimarães Rosa, que fica no 3º andar do Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, às 19h.



