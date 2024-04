Um motorista de ônibus, de 38 anos, foi agredido com socos e chutes na noite dessa quarta-feira (3), em Juiz de Fora. Um jovem foi detido.

O homem contou para a Polícia Militar (PM) que seguia com o ônibus da linha 610 quando, na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Halfeld, o rapaz de 22 anos começou a perturbar os ocupantes do veículo.

O motorista advertiu o jovem para parar com as perturbações, mas foi agredido com chutes e socos, o que provocou lesões e escoriações. Não foram repassadas mais informações sobre o estado de saúde do motorista.

O rapaz foi detido pela PM e encaminhado para a Delegacia. A reportagem entrou em contato com o Consórcio Via JF sobre o caso e aguarda retorno.