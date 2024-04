A partir do próximo dia 15 de abril, a Junta do Serviço Militar de Juiz de Fora passa a funcionar na Unidade de Atendimento Integrado (UAI), localizada no Shopping Jardim Norte, na Avenida Brasil, 6345. O atendimento no antigo endereço, na Avenida Sete de Setembro, 768, segue até o próximo dia 12.

Além do endereço, o modo de atendimento também sofrerá mudança. Todas as solicitações de documentos passam a ser feitas mediante agendamento pelo site. Basta clicar em atendimento, agendamento online gratuito, segurança pública e o serviço procurado.

A Junta do Serviço Militar de Juiz de Fora é um órgão administrado pela Prefeitura de Juiz de Fora, vinculado à Sesuc, que atua no processo de alistamento, dispensa ou incorporação de jovens em idade de apresentação obrigatória ao serviço militar. Em todo o Brasil, as unidades de alistamento são mantidas pelas administrações públicas municipais.