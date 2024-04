Um carro roubado no Rio de Janeiro foi recuperado após ser visto monitorando a Penitenciária Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, nessa quinta-feira (4). O motorista foi detido.

A Polícia Militar (PM) recebeu informações do serviço de inteligência que o veículo foi visto monitorando o presídio. A placa do carro foi identificada e, segundo a polícia, havia indícios que o veículo poderia ter sido furtado/roubado.

Foi feito patrulhamento e o carro foi encontrado estacionado no Centro da cidade. Após monitoramento, o motorista foi abordado e tentou fugir, mas foi perseguido e contido. A idade dele não foi revelada.

Com apoio da Patrulha Rodoviária (PRv), foi constatado adulteração no carro e que o veículo havia sido roubado no dia 24 de novembro de 2021.



O motorista e carro foram encaminhados para a Delegacia.