Na madrugada do último sábado (6), dois jovens de 20 anos foram agredidos por seguranças da casa de eventos Versus, que fica localizada no Bairro Aeroporto de Juiz de Fora.

Segundo a ocorrência, em um determinado momento, uma das vítimas foi repreendida por um dos seguranças do estabelecimento por estar fumando em uma parte externa do lugar. Ele teria determinado que a vítima parasse de fumar, senão seria colocada para fora. Ao tentarem argumentar com segurança, eles foram agredidos, sendo que uma das vítimas levou um golpe “mata-leão” e ficou inconsciente.

Duas testemunhas, que estavam juntas com as vítimas, confirmaram as agressões do segurança e relataram que, mesmo após uma das vítimas receber o golpe e ficar desmaiado, não foi realizado o atendimento por parte dos seguranças ou por funcionários da casa.

Pessoas presentes no local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou os primeiros socorros.

A reportagem entrou em contato com a empresa de eventos, confira a nota na íntegra:

"Nós da Versus, como um local de eventos, alugamos o espaço para os produtores da festa “Chama o samu”. No nosso contrato exige a contratação de uma empresa segurança cadastrada na Polícia Federal e informamos que toda a responsabilidade do evento é dos produtores.

Entraremos em contato com os produtores e com a empresa de segurança para maiores esclarecimentos.

Desejamos que tudo seja solucionado da melhor maneira."