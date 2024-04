Um carro caiu dentro de um córrego, que fica localizado na Avenida Ibitiguaia, Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora, nesta terça-feira (9). Um casal, ambos sem idades identificadas, e uma criança de 3 anos estavam dentro do veículo. A dinâmica do acidente não foi informada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas caíram de uma altura de 4 metros. Quando chegaram no local, eles receberam a informação de que as vítimas haviam sido socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A matéria está em atualização.