Um caminhão encostou na fiação elétrica de um poste na Avenida Brasil, no fim da manhã desta quarta-feira (10), em Juiz de Fora. Cerca de 500 clientes tiveram o fornecimento de energia interrompido na região.

Imagens enviadas para o Portal Acessa.com mostram que há focos de incêndio em uma das margens do Rio Paraibuna. O trânsito no local está sendo desviado e os passageiros dos ônibus tiveram que descer dos coletivos e seguir o percurso a pé.

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), um caminhão caçamba passou com a estrutura levantada e atingiu os fios da rede elétrica da Cemig no local. Uma equipe da Companhia já está se deslocando para o endereço para retirada dos fios partidos.

"A Cemig está atuando para restabelecer o fornecimento no menor tempo possível", informou.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após a batida, os fios atingiram o rio Paraibuna e geraram um pequeno incêndio na margem contraria que já se extinguiu na outra margem. Ainda segundo os bombeiros não há feridos.